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28 января, 13:50

"Арина, за тебя!": Лукашенко поднял тост за триумф Соболенко на Australian Open

Лукашенко поднял тост за новые победы Соболенко после её триумфа на Australian Open

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произнёс тост в честь победы соотечественницы Арины Соболенко на чемпионате по теннису Australian Open. Кадры публикует "Пул первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой. Видео © t.me / Пул первого

"Теперь всё у Арины есть. Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед", — сказал глава государства.

Лукашенко оказался большим поклонником Соболенко. Он не просто передал теннисистке искренние поздравления, но и решил отвести душу после сильных переживаний за неё в финале турнира. Тут же на столе среди блюд привычно улёгся любимец президента — шпиц Умка. "Арина, за тебя!" — сказал Лукашенко.

Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Australian Open

Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Australian Open

Напомним, белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла казахстанку Елену Рыбакину в финале Australian Open, который прошёл в Мельбурне. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Спортсменка впервые выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Обложка ©

t.me / Пул первого

Татьяна Миссуми

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