"Арина, за тебя!": Лукашенко поднял тост за триумф Соболенко на Australian Open
Лукашенко поднял тост за новые победы Соболенко после её триумфа на Australian Open
Президент Белоруссии Александр Лукашенко произнёс тост в честь победы соотечественницы Арины Соболенко на чемпионате по теннису Australian Open. Кадры публикует "Пул первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой. Видео © t.me / Пул первого
"Теперь всё у Арины есть. Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед", — сказал глава государства.
Лукашенко оказался большим поклонником Соболенко. Он не просто передал теннисистке искренние поздравления, но и решил отвести душу после сильных переживаний за неё в финале турнира. Тут же на столе среди блюд привычно улёгся любимец президента — шпиц Умка. "Арина, за тебя!" — сказал Лукашенко.
Напомним, белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла казахстанку Елену Рыбакину в финале Australian Open, который прошёл в Мельбурне. Матч закончился со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Спортсменка впервые выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.
t.me / Пул первого