"Арина, за тебя!": Лукашенко поднял тост за триумф Соболенко на Australian Open

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произнёс тост в честь победы соотечественницы Арины Соболенко на чемпионате по теннису Australian Open. Кадры публикует "Пул первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой. Видео © t.me / Пул первого

"Теперь всё у Арины есть. Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед", — сказал глава государства.

Лукашенко оказался большим поклонником Соболенко. Он не просто передал теннисистке искренние поздравления, но и решил отвести душу после сильных переживаний за неё в финале турнира. Тут же на столе среди блюд привычно улёгся любимец президента — шпиц Умка. "Арина, за тебя!" — сказал Лукашенко.