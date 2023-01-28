В Египет пришло судно с российским зерном
В египетский порт Сафага пришёл сухогруз с 63 тысячами тонн зерна из РФ
В египетский порт Сафага, что в Красном море, пришёл сухогруз PAREA под флагом Мальты, на его борту находится 63 тысячи тонн российского зерна. Доставленная пшеница поступит в распоряжение Министерства снабжения и внутренней торговли страны, пишет портал Al-Youm Al-Sabia.
Египет — крупнейший импортёр пшеницы в мире, ежегодно страна закупает около 11 миллионов тонн зерна. Одними из основных продавцов для республики являются Россия и Украина.
Лайф писал, что Турция купила партию российского зерна за рубли. По словам вице премьера РФ Виктории Абрамченко, на данный момент рассматривается возможность такой же оплаты с Египтом. Она указала, что расчёты в национальных валютах не стали системными в России, однако это является трендом.
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