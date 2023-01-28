В Египет пришло судно с российским зерном

В египетский порт Сафага, что в Красном море, пришёл сухогруз PAREA под флагом Мальты, на его борту находится 63 тысячи тонн российского зерна. Доставленная пшеница поступит в распоряжение Министерства снабжения и внутренней торговли страны, пишет портал Al-Youm Al-Sabia.

Египет — крупнейший импортёр пшеницы в мире, ежегодно страна закупает около 11 миллионов тонн зерна. Одними из основных продавцов для республики являются Россия и Украина.