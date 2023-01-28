В Китае поддержали позицию МОК по допуску россиян к Олимпиаде

Олимпийский комитет Китая поддержал инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского совета Азии (ОСА) по допуску спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

В комитете заявили, что спортсмены из любой страны должны иметь равные права на участие в Играх и критериями должны быть исключительно спортивные результаты, а не политика. Китай также считает, что международное спортивное сообщество "должно работать вместе во имя будущего, а не создавать разногласия".

"ОКК будет активно реагировать и поддерживать инициативы и решения МОК и Олимпийского совета Азии и готов создать хорошую платформу для совместной защиты всех спортсменов, в том числе квалифицированных российских и белорусских спортсменов, чтобы защищать олимпийские ценности", — говорится на сайте организации.