Пьяная подписчица "Матери енотов" разгромила её дом, искусала дочь и едва не зарубила топором

Настоящий триллер развернулся в адыгейском ауле Натухай. Там в дом к самой известной спасительнице енотов России ворвалась пьяная фанатка, искусала дочь, пыталась задушить об забор маленькую корги и хотела выбить дверь топором. Лайф узнал детали криминальной истории.

Пьяная фанатка "Матери енотов" разгромила ей дом, искусала дочь и едва не зарубила топором. Видео © t.me / SHOT

Валерия Заволокина известна, как спасительница енотов, за что и получила "звание" енотомать. Она выхаживает больных животных и отпускает их на волю. Все они требуют внимания, но после смерти супруга ухаживать за зверинцем одной стало вдвойне тяжелее. Подписчики и неравнодушные жители предлагают Валерии помощь, от которой она не отказывается, но в последний раз она весьма пожалела о своём поступке.

"Спасительнице енотов" предложила помощь одна из подписчиц — Оксана Пиндур. Валерия поселила её у себя дома, прописала и помогала с лечением, ведь женщина страдала сахарным диабетом. Однако это был не единственный её недуг. Как позднее выяснила блогерша, "помощница" частенько прикладывается к бутылке и меняется на глазах. После одной из пьянок Валерия выгоняла Оксану, но последняя зареклась не пить и покаялась, и та её простила.

Оказалось, что любовь к спиртному была сильнее, чем к милым пушистикам и Оксана, нарушив обещание, сорвалась вновь. Второго шанса Валерия ей не дала и попросила съехать из её дома, но "съехало" в тот момент другое. Пьяная помощница заявилась в дом к блогерше, разгромила его, прокусила руку её дочери и вырвала ей клок волос. Кроме того, она пыталсь задушить забором маленькую собаку корги, которую чудом удалось спасти. Хваталась дама и за топор. Пьяный дебош продолжался несколько дней: "помощницу" увозила полиция, но потом она сразу же возвращалась к Оксане.

Неугомонная дебоширка продолжает терроризировать Оксану и её дочь. Она угрожает девочке изнасилованием, грозит посадить "на иглу" и прочими страшными вещами. По словам Валерии, полиция в ситуации бессильна — Оксану всегда отпускают. Она боится за дочь и за свою жизнь, и называет эту ситуацию настоящим адом.