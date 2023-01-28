Астматик умер в московской аптеке при покупке ингалятора
В одной из столичных аптек скончался астматик, который пытался купить ингалятор. Как сообщает телеграм-канал Mash, ещё перед походом за лекарством мужчина почувствовал себя плохо и стал задыхаться.
По данным канала, 40-летний мужчина почувствовал недомогание и стал задыхаться. По пути на Ленинградском проспекте была аптека, куда он забежал приобрести необходимый ингалятор. Фармацевты передали покупателю лекарство и заметили, что у него посинели кончики пальцев. Продавцы забили тревогу и даже хотели вручить астматику лекарство бесплатно, но он полез за картой и приложил её к терминалу.
Сразу же после этого он стал оседать. Персонал аптеки посадил его и вызвал бригаду врачей, но состояние мужчины ухудшалось на глазах. К сожалению, он скончался прямо на месте — прибывшие через 15 минут врачи могли только констатировать смерть. При себе у него нашли ещё два ингалятора с другими препаратами.
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