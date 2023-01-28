Астматик умер в московской аптеке при покупке ингалятора

В одной из столичных аптек скончался астматик, который пытался купить ингалятор. Как сообщает телеграм-канал Mash, ещё перед походом за лекарством мужчина почувствовал себя плохо и стал задыхаться.

По данным канала, 40-летний мужчина почувствовал недомогание и стал задыхаться. По пути на Ленинградском проспекте была аптека, куда он забежал приобрести необходимый ингалятор. Фармацевты передали покупателю лекарство и заметили, что у него посинели кончики пальцев. Продавцы забили тревогу и даже хотели вручить астматику лекарство бесплатно, но он полез за картой и приложил её к терминалу.