В Донецке ребёнок ранен из-за сброшенной ВСУ мины "Лепесток"
В Донецке ребёнок получил ранения из-за сброшенной ВСУ противопехотной мины "Лепесток", которую запрещено применять в вооружённых конфликтах, так как она несёт опасность гражданским лицам. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В Кировском районе Донецка ребёнок получил ранение на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", — говорится в сообщении.
Ранее регулярно приходили сообщения о пострадавших мирных жителях ДНР из-за раскидываемых ВСУ мин ПФМ-1 "Лепесток". Из-за маленького размера и схожести с листком этот вид оружия сливается с окружением. Последний такой случай произошёл в ноябре, когда в Донецке на этой мине подорвался подросток 2008 года рождения.
ТАСС / Александр Река