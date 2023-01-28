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Регион
Опубликовано 28 января 2023, 13:59
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В Донецке ребёнок ранен из-за сброшенной ВСУ мины "Лепесток"

В Донецке ребёнок получил ранения из-за сброшенной ВСУ противопехотной мины "Лепесток", которую запрещено применять в вооружённых конфликтах, так как она несёт опасность гражданским лицам. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В Кировском районе Донецка ребёнок получил ранение на сброшенной украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", говорится в сообщении.

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Ранее регулярно приходили сообщения о пострадавших мирных жителях ДНР из-за раскидываемых ВСУ мин ПФМ-1 "Лепесток". Из-за маленького размера и схожести с листком этот вид оружия сливается с окружением. Последний такой случай произошёл в ноябре, когда в Донецке на этой мине подорвался подросток 2008 года рождения.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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