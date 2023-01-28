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28 января, 14:09

Лётные экипажи России и Белоруссии провели учения на полигоне Ружанский

Авиационные подразделения России и Белоруссии в рамках совместных учений региональной группировки войск (РГВ) выполняют боевое применение на полигоне Ружанский. Видео публикует Минобороны республики.

Совместные учения авиаподразделений России и Белоруссии на полигоне Ружанский. Видео © t.me / Министерство обороны Белоруссии

"Сегодня в рамках совместного лётно-тактического учения ВС Республики Беларусь и РФ лётные экипажи выполняют боевое применение на полигоне Ружанский", — говорится в сообщении.

Как пояснил командир истребительной авиационной базы Леонид Давидович, истребители "прикрывают от условных атак вероятного противника боевые порядки, бомбардировочную авиацию, а также экипажи самолётов-разведчиков". Совместная группировка действует по единому замыслу и плану, отметил он.

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Ранее белорусское военное ведомство сообщало, что подразделения авиации РФ и Белоруссии на учениях РГВ отработали перебазирование на оперативные аэродромы, в том числе на те, что находятся на территории России.

Обложка ©

t.me / Министерство обороны Белоруссии

Ирина Фальке

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