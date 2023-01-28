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28 января, 14:41

Суд в Удмуртии арестовал двух приятелей за убийство и сожжение женщины с 12-летним сыном

<p>В Удмуртии арестовали двух обвиняемых по делу об убийстве женщины с сыном. Фото © <a href="https://udm.sledcom.ru/news/item/1761648/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК по Удмуртской Республике</a></p>

В Удмуртии арестовали двух обвиняемых по делу об убийстве женщины с сыном. Фото © СУ СК по Удмуртской Республике

В Удмуртии суд отправил в СИЗО двух россиян по обвинению в убийстве и сожжении 36-летней женщины с сыном. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В Удмуртии женщину и её сына нашли убитыми и сожжёнными в бане. Видео © VK / МВД Медиа

"Обвиняемые признали полностью вину в совершённом преступлении. По ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", уточнили в ведомстве.

Одному из преступников 21 год, второму — 22. Во время следственного эксперимента на месте трагедии они рассказали, как совершили расправу, пояснили в МВД. Обвиняемые проживали по соседству и признались, что у них были плохие отношения с женщиной. По предварительной версии, в состоянии опьянения преступники проникли в дом к жертве, вооружившись топором и ножом. После убийства тела отнесли в баню и сожгли постройку, имитируя случайный пожар.

В Алтайском крае мужчина из мести сжёг дом возлюбленной, убив трёх человек

В Алтайском крае мужчина из мести сжёг дом возлюбленной, убив трёх человек

Напомним, 24 января в удмуртском селе Люкшудья мать с 12-летним сыном были убиты в собственном доме. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники перенесли тела в баню и подожгли её.

Татьяна Миссуми

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