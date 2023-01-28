Суд в Удмуртии арестовал двух приятелей за убийство и сожжение женщины с 12-летним сыном
В Удмуртии арестовали двух обвиняемых по делу об убийстве женщины с сыном. Фото © СУ СК по Удмуртской Республике
В Удмуртии суд отправил в СИЗО двух россиян по обвинению в убийстве и сожжении 36-летней женщины с сыном. Об этом сообщает СУ СК по региону.
В Удмуртии женщину и её сына нашли убитыми и сожжёнными в бане. Видео © VK / МВД Медиа
"Обвиняемые признали полностью вину в совершённом преступлении. По ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.
Одному из преступников 21 год, второму — 22. Во время следственного эксперимента на месте трагедии они рассказали, как совершили расправу, пояснили в МВД. Обвиняемые проживали по соседству и признались, что у них были плохие отношения с женщиной. По предварительной версии, в состоянии опьянения преступники проникли в дом к жертве, вооружившись топором и ножом. После убийства тела отнесли в баню и сожгли постройку, имитируя случайный пожар.
Напомним, 24 января в удмуртском селе Люкшудья мать с 12-летним сыном были убиты в собственном доме. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники перенесли тела в баню и подожгли её.