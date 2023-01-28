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28 января, 14:53

Генерал Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 56,1% голосов

<p>Петр Павел проголосовал на выборах президента Чехии. Фото © ТАСС / AP / Petr David Josek</p>

Петр Павел проголосовал на выборах президента Чехии. Фото © ТАСС / AP / Petr David Josek

Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел выбился в лидеры во втором туре выборов президента Чехии. Об этом сообщило Чешское статистическое управление.

По итогам подсчёта данных на 75% избирательных участков, генерал армии в запасе набрал более половины голосов (56,1%). В то же время за его конкурента — экс-премьера Андрея Бабиша — проголосовало лишь 43,9% населения.

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Как уже писал Лайф, сегодня в Чехии в восемь утра открылось около 15 тысяч избирательных участков. Жители могли отдать голос за кандидата до 14:00. К слову, голосование проходило два дня и началось 27 января. Тогда явка составила лишь около 50%.

Николь Вербер

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