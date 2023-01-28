Генерал Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 56,1% голосов

По итогам подсчёта данных на 75% избирательных участков, генерал армии в запасе набрал более половины голосов (56,1%). В то же время за его конкурента — экс-премьера Андрея Бабиша — проголосовало лишь 43,9% населения.

Кандидат в президенты Чехии заявил, что не направил бы войска на помощь НАТО

Как уже писал Лайф, сегодня в Чехии в восемь утра открылось около 15 тысяч избирательных участков. Жители могли отдать голос за кандидата до 14:00. К слову, голосование проходило два дня и началось 27 января. Тогда явка составила лишь около 50%.