Генерал Петр Павел победил на выборах президента Чехии
Петр Павел. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил победу бывшего председателя военного комитета НАТО Петра Павела на выборах президента страны.
"Поздравляю Петра Павела с избранием четвёртым по счёту президентом Чехии", — сказал он в ходе пресс-конференции.
А спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова объявила, что инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела состоится в Пражском Граде 9 марта.
Сегодня в Чехии в восемь утра открылось около 15 тысяч избирательных участков для голосования во втором туре выборов президента. Жители могли отдать голос за кандидата до 14:00. По итогам подсчёта данных на 75% избирательных участков, генерал армии в запасе набирал более половины голосов (56,1%).