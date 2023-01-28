Генерал Петр Павел победил на выборах президента Чехии

"Поздравляю Петра Павела с избранием четвёртым по счёту президентом Чехии", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Кандидат в президенты Чехии заявил, что не направил бы войска на помощь НАТО

Сегодня в Чехии в восемь утра открылось около 15 тысяч избирательных участков для голосования во втором туре выборов президента. Жители могли отдать голос за кандидата до 14:00. По итогам подсчёта данных на 75% избирательных участков, генерал армии в запасе набирал более половины голосов (56,1%).