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28 января, 15:01

Генерал Петр Павел победил на выборах президента Чехии

<p>Петр Павел. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK</p>

Петр Павел. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил победу бывшего председателя военного комитета НАТО Петра Павела на выборах президента страны.

"Поздравляю Петра Павела с избранием четвёртым по счёту президентом Чехии", сказал он в ходе пресс-конференции.

А спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова объявила, что инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела состоится в Пражском Граде 9 марта.

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Сегодня в Чехии в восемь утра открылось около 15 тысяч избирательных участков для голосования во втором туре выборов президента. Жители могли отдать голос за кандидата до 14:00. По итогам подсчёта данных на 75% избирательных участков, генерал армии в запасе набирал более половины голосов (56,1%).

Матвей Константинов

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