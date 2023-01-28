Украинский депутат "отдала" Венгрии половину Закарпатья
Депутат Петеи опубликовала карту Закарпатской области Украины в цветах флага Венгрии
Депутат Юдита Петеи опубликовала карту Закарпатской области Украины в цветах флага Венгрии. Обложка © Twitter / Judit Petei
Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала в "Твиттере" карту украинского региона, половина которого была выкрашена в цвета венгерского национального флага. Спустя некоторое время публикация была удалена, но журналисты уже подняли шум.
"Боже, храни Закарпатье", — написала депутат на снимке, который спустя пару минут исчез с её страницы.
Ранее Лайф сообщал, что в Будапеште потребовали немедленно прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатской области. Ряд СМИ писал, что в районе закарпатского города Мукачево сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на национальном языке. А с директором венгерской школы Иштваном Шинком расторгли договор.