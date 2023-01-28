Украинский депутат "отдала" Венгрии половину Закарпатья

Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала в "Твиттере" карту украинского региона, половина которого была выкрашена в цвета венгерского национального флага. Спустя некоторое время публикация была удалена, но журналисты уже подняли шум.

"Боже, храни Закарпатье", — написала депутат на снимке, который спустя пару минут исчез с её страницы.