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28 января, 15:10

Украинский депутат "отдала" Венгрии половину Закарпатья

Депутат Петеи опубликовала карту Закарпатской области Украины в цветах флага Венгрии

<p>Депутат Юдита Петеи опубликовала карту Закарпатской области Украины в цветах флага Венгрии. Обложка © Twitter / Judit Petei</p>

Депутат Юдита Петеи опубликовала карту Закарпатской области Украины в цветах флага Венгрии. Обложка © Twitter / Judit Petei

Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала в "Твиттере" карту украинского региона, половина которого была выкрашена в цвета венгерского национального флага. Спустя некоторое время публикация была удалена, но журналисты уже подняли шум.

"Боже, храни Закарпатье", — написала депутат на снимке, который спустя пару минут исчез с её страницы.

Евросоюз призвали спасти венгров от притеснения на Украине

Евросоюз призвали спасти венгров от притеснения на Украине

Ранее Лайф сообщал, что в Будапеште потребовали немедленно прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатской области. Ряд СМИ писал, что в районе закарпатского города Мукачево сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на национальном языке. А с директором венгерской школы Иштваном Шинком расторгли договор.

Оксана Попова

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