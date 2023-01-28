Пациент больницы в Краснодаре убил соседа по палате кружкой из-за "нападения китайцев"

В Краснодаре пациент избил железной кружкой соседей по палате, потому что ему померещились китайцы, которые штурмуют больницу. О случившемся пишет Kub Mash.

Мужчина попал в хирургическое отделение с обострением панкреатита на фоне алкоголизма. Прямо в палате его накрыла "белочка". Он решил, что в окно пролезли китайцы и пора обороняться. Мужчина с кружкой накинулся на спящих соседей-пенсионеров, у которых были тяжёлые формы рака, и принялся наносить им удары по голове.

Усмирить дебошира смогли прибежавшие санитары. Один потерпевший, по данным Kub Mash, скончался от кровоизлияния в мозг, второй получил травмы. Однако позже официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артём Коноваленко в беседе с порталом "93.ru" опроверг информацию о причинах смерти пенсионера. Пациент действительно умер, но, по предварительным данным полиции, не из-за телесных повреждений, а из-за болезни.

"По предварительным данным, пострадавший скончался не из-за телесных повреждений, а из-за болезни. Личность правонарушителя установлена. Его с учётом состояния поместили в специализированную психиатрическую больницу", — пояснил Коноваленко.