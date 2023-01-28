США призвали переключить внимание с Украины на свою главную "кровавую рану"

Соединённым Штатам Америки стоит прекратить лезть в дела России и Украины, а вместо этого наконец заняться собственными проблемами. В частности, обратить внимание на ситуацию на американо-мексиканской границе. Такое мнение высказал обозреватель American Thinker Роберт Смит.

"В то время, как нарастающий национальный кризис из-за открытой южной границы унёс жизни десятков тысяч американцев и рискует ещё большей гибелью, вашингтонский истеблишмент заинтересован в войне на Украине — войне, которую округ Колумбия подталкивает к опосредованной войне между Россией и США", — заявил колумнист.

По его словам, Белый дом регулярно снабжает Киев техникой и деньгами для противостояния с Россией, считая Москву угрозой нацбезопасности США. А истинная проблема находится на юге от границы США, указал журналист. Смит заявил, что происходящий между РФ и Украиной конфликт никак не касается Вашингтона, поэтому Штатам следует в "него не лезть и не доводить его до дальнейшей эскалации". Обозреватель назвал американо-мексиканскую границу кровоточащей раной.

"Настоящая война находится к югу от округа Маккола", — заключил обозреватель.