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28 января, 15:41

Медведев окрестил главу МИД Германии "полезной дурой" за слова о войне с Россией

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев окрестил главу МИД Германии Анналену Бербок "полезной дурой" после её слов о "войне против России".

"Броская фраза: "Мы ведём войну против России, а не друг против друга". Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?", написал он в своём твиттер-аккаунте.

Премьер Саксонии раскритиковал Бербок из-за слов о "войне с Россией"

Премьер Саксонии раскритиковал Бербок из-за слов о "войне с Россией"

Напомним, в ПАСЕ разразилась дискуссия о поставках танков Leopard Украине, которую Анналена Бербок пресекла фразой о необходимости воевать не друг с другом, а с Россией. В ответ на это лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить её в отставку. А в МИД ФРГ заявили, что слова министра были призваны подчеркнуть единство ЕС и НАТО.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Матвей Константинов

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