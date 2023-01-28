Медведев окрестил главу МИД Германии "полезной дурой" за слова о войне с Россией
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев окрестил главу МИД Германии Анналену Бербок "полезной дурой" после её слов о "войне против России".
"Броская фраза: "Мы ведём войну против России, а не друг против друга". Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?", — написал он в своём твиттер-аккаунте.
Напомним, в ПАСЕ разразилась дискуссия о поставках танков Leopard Украине, которую Анналена Бербок пресекла фразой о необходимости воевать не друг с другом, а с Россией. В ответ на это лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить её в отставку. А в МИД ФРГ заявили, что слова министра были призваны подчеркнуть единство ЕС и НАТО.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина