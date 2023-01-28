Шведский политик призвал сжечь "ещё сотню Коранов"

Лидер шведской демократической партии Рихард Йомсхоф предложил сжечь "ещё сотню Коранов" в ответ на возмущение Турции и мусульман в других странах мира из-за акций с уничтожением в Стокгольме священного писания. По информации таблоида Expressen, он объясняет свои взгляды тем, что "свобода слова важнее, чем заявка в НАТО".

В то же время политик поддерживает инициативу коллег признать сжигание шведского флага преступлением. Йомсхоф считает, что Швеции стоило бы сплотиться вокруг национального стяга, поскольку "он объединяет всех нас и также должен стоять выше всего остального".