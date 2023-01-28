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Регион
Опубликовано 28 января 2023, 18:46
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Шведский политик призвал сжечь "ещё сотню Коранов"

Шведский политик Йомсхоф в ответ на гнев Турции предложил сжечь "ещё сотню Коранов"

Рихард Йомсхоф. Фото © Getty Images / MICHAEL CAMPANELLA

Рихард Йомсхоф. Фото © Getty Images / MICHAEL CAMPANELLA

Лидер шведской демократической партии Рихард Йомсхоф предложил сжечь "ещё сотню Коранов" в ответ на возмущение Турции и мусульман в других странах мира из-за акций с уничтожением в Стокгольме священного писания. По информации таблоида Expressen, он объясняет свои взгляды тем, что "свобода слова важнее, чем заявка в НАТО".

В то же время политик поддерживает инициативу коллег признать сжигание шведского флага преступлением. Йомсхоф считает, что Швеции стоило бы сплотиться вокруг национального стяга, поскольку "он объединяет всех нас и также должен стоять выше всего остального".

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Несмотря на жёсткие заявления, летом Швеция всё же надеется договориться с Турцией о вступлении в НАТО. Этот вопрос власти страны хотят обсудить на саммите альянса, который пройдёт 11–12 июля в Литве.

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Ирина Фальке
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