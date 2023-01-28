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28 января, 16:05

В США испугались катастрофы в случае дефолта

Глава Минфина США Йеллен заявила, что дефолт в стране приведёт к катастрофе

В США дефолт будет иметь разрушительные последствия вплоть до катастрофы, поэтому американские власти обязаны найти выход и поднять потолок госдолга. Об этом заявила глава Минфина страны Джанет Йеллен в интервью Axios.

"Это будет разрушительным, это катастрофа", ответила она на вопрос о прогнозе для американской экономики.

По её убеждению, у Вашингтона есть веские основания нервничать, ведь возможный дефолт в экономике США продолжится рецессией и финансовым кризисом. Государство будет вынуждено сильно сократить расходы, чтобы соответствовать налоговым поступлениям, продолжила Йеллен.

Министр уверена, что вслед за этим уменьшатся и траты населения по причине "психологических последствий", а это ещё больше подстегнёт рецессию. По её мнению, необходимо твёрдое решение американских властей по росту допустимого уровня госдолга.

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Обложка ©

Getty Images / Anna Moneymaker

Татьяна Миссуми

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