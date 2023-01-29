Минздрав Франции с 1 февраля отменит обязательный карантин для людей с коронавирусом

Во Франции с 1 февраля отменяется обязательный карантин для людей, у которых выявили коронавирус. Об этом информирует Министерство здравоохранения страны.

"С 1 февраля <...> систематическая изоляция лиц с положительным результатом теста на CoViD-19 и проведение теста на второй день после уведомления о контакте с больным для тех, у кого отсутствуют симптомы, больше не требуются", — отмечается в заявлении ведомства.

Также с 1 февраля прекратится обязательное использование платформы SI-DEP, которая записывала результаты тестов, фиксировать результаты скрининга можно будет только с разрешения пациентов. С 31 января перестанет действовать услуга медстрахования Contact CoViD, которая уведомляла людей о выявлении коронавируса у тех, с кем они недавно общались. Изменения в политике борьбы с коронавирусом связаны с благоприятной эпидемической обстановкой и медленным распространением заболевания в стране и за её пределами.