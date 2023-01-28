Доктор Мясников развеял главный миф о воде

Для потребления ежедневной нормы воды в 2 литра совсем необязательно "давиться" ей, заявил в эфире телеканала "Россия-1" телеведущий и врач Александр Мясников. По его словам, 1200 миллилитров необходимой жидкости мы потребляем с твёрдой пищей, а выводится из нас за сутки порядка 1600–1700 миллилитров. Таким образом, "добавить" человеку остаётся лишь 500–600 миллилитров.

Если же "давиться" ей, то через 40 минут излишки выведутся из тела либо на нём появятся отёки. "Пить надо согласно чувству жажды", подчеркнул Мясников. При этом рассчитать норму потребления можно по правилу 2,5–3 миллилитра воды на килограмм веса.