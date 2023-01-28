В Германии живодёр получил почти три года тюрьмы за убийство 32 ежей
В Германии мужчину приговорили к тюремному сроку на два года и 10 месяцев за убийство более 30 ежей. Об этом сообщила газета Bild.
Дэвид Л. до смерти замучил как минимум 32 ежей и четырёх кроликов, пишет издание. Он складывал убитых животных в полиэтиленовые пакеты и специально оставлял в общественных местах. Преступника удалось поймать благодаря ДНК. Он уже был ранее судим.
В июле 2022 года суд Фридберга вынес ему приговор, но мужчина его обжаловал. Теперь вышестоящая инстанция оставила решение в силе.
Ранее Лайф писал, что в Туве браконьер убил дикого кота манула, который внесён в Красную книгу. Тушку редкого животного в ходе рейда нашли полицейские и сотрудники Госкомитета по охране объектов животного мира. Подозреваемого в убийстве манула уже задержали.
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