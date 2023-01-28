Без алкоголя и кофе: Россиянам назвали запрещённые при болезнях сердца продукты

При аритмии, тахикардии и других сердечно-сосудистых заболеваниях следует убрать из рациона еду, провоцирующую учащённое сердцебиение. Эксперты "Роскачества" объяснили, какие именно продукты и напитки запрещены при подобных заболеваниях.

"К запрещённым продуктам относятся алкоголь, кофеин, острая пища, очень холодные напитки", — приводит сообщение организации телеканал "Санкт-Петербург".

При сердечно-сосудистых заболеваниях также нужно отказаться от красного мяса. Кроме того, в рационе не должно быть грейпфрута и энергетических напитков, добавили в "Роскачестве".