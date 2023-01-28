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28 января, 20:36

Без алкоголя и кофе: Россиянам назвали запрещённые при болезнях сердца продукты

В "Роскачестве" призвали исключить алкоголь, кофеин и острую пищу при заболеваниях сердца

При аритмии, тахикардии и других сердечно-сосудистых заболеваниях следует убрать из рациона еду, провоцирующую учащённое сердцебиение. Эксперты "Роскачества" объяснили, какие именно продукты и напитки запрещены при подобных заболеваниях.

"К запрещённым продуктам относятся алкоголь, кофеин, острая пища, очень холодные напитки", — приводит сообщение организации телеканал "Санкт-Петербург".

При сердечно-сосудистых заболеваниях также нужно отказаться от красного мяса. Кроме того, в рационе не должно быть грейпфрута и энергетических напитков, добавили в "Роскачестве".

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Ранее диетолог Марина Купфер рассказала о продуктах, которые помогут сохранить сердце здоровым. Специалист отметила, что важнейшую роль в "сердечном" рационе играет отказ от жареного, жирного, солёного и снижение потребления мяса.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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