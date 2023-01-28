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28 января, 20:19

Шольц предрёк многополярный мир, в котором страны сотрудничают друг с другом

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за многополярность мира, в котором как можно больше стран будут сотрудничать друг с другом. Об этом он заявил в интервью изданиям La Nación (Аргентина), El Mercurio (Чили) и O Globo (Бразилия) в преддверии визитов в эти государства.

"Мир будет многополярным, я в этом твёрдо убеждён. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств: в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом", заявил Шольц.

Шольц заявил, что в новой реальности ФРГ больше не сотрудничает с Россией

Шольц заявил, что в новой реальности ФРГ больше не сотрудничает с Россией

Немецкий политик добавил, что выступает за порядок, опирающийся на Устав ООН, права человека и главенство закона. По его мнению, это поможет человечеству противостоять изменениям климата, социальным и экологическим трансформациям, а также проблемам в области здравоохранения.

А ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не допустит приближения конфликта на Украине к немцам. Как отметил политик, он планирует и дальше "предотвращать эскалацию, поскольку войны между Россией и НАТО быть не должно".

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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