Шольц предрёк многополярный мир, в котором страны сотрудничают друг с другом

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за многополярность мира, в котором как можно больше стран будут сотрудничать друг с другом. Об этом он заявил в интервью изданиям La Nación (Аргентина), El Mercurio (Чили) и O Globo (Бразилия) в преддверии визитов в эти государства.

"Мир будет многополярным, я в этом твёрдо убеждён. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств: в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом", — заявил Шольц.

Немецкий политик добавил, что выступает за порядок, опирающийся на Устав ООН, права человека и главенство закона. По его мнению, это поможет человечеству противостоять изменениям климата, социальным и экологическим трансформациям, а также проблемам в области здравоохранения.