Пасечник предупредил о тяжёлых последствиях для всего мира после трагедии в Новоайдаре

Молчаливое одобрение Западом ударов украинских военных по мирной инфраструктуре будет иметь тяжёлые последствия для всего мира. Об этом заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, комментируя трагедию в Новоайдаре ЛНР, где в результате атаки ВСУ по зданию районной больницы погибло 14 человек.

"Молчаливое одобрение Западом наплевательского отношения украинского режима к фундаментальным основам гуманитарного права поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжёлые последствия для всего мирового сообщества", — написал он в телеграм-канале.