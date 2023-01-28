Пасечник предупредил о тяжёлых последствиях для всего мира после трагедии в Новоайдаре
Пасечник: Одобрение Западом удара ВСУ по больнице в Новоайдаре тяжело скажется на мире
Молчаливое одобрение Западом ударов украинских военных по мирной инфраструктуре будет иметь тяжёлые последствия для всего мира. Об этом заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, комментируя трагедию в Новоайдаре ЛНР, где в результате атаки ВСУ по зданию районной больницы погибло 14 человек.
"Молчаливое одобрение Западом наплевательского отношения украинского режима к фундаментальным основам гуманитарного права поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжёлые последствия для всего мирового сообщества", — написал он в телеграм-канале.
По словам Пасечника, у подобного преступления нет сроков давности. Врио главы республики также напомнил, что медучреждения находятся под особой защитой Женевских конвенций. Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелав выздоровления раненым.
Как сообщал Лайф, утром 28 января по зданию районной больницы в Новоайдаре ЛНР украинской стороной было выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS. По данным Минобороны РФ, в результате атаки 14 человек погибли, ещё 24 получили ранения разной степени тяжести. Российское военное ведомство пообещало наказать всех причастных к гибели мирных жителей. Тем временем в Госдуме призвали увеличить "болезненность" ударов на Украине после трагедии в Новоайдаре. А лица, отдающие украинским нацистам преступные приказы, должны стать основной целью российских спецслужб, уверен депутат Олег Морозов.
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