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28 января, 18:57

Ушёл из жизни бывший корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников

<p>Александр Цирульников. Фото © <a href="http://book-hall.ru/kanavino/zhivaya-entsiklopediya-kanavina/aleksandr-markovich-tsirulnikov-rod-1937" target="_blank" rel="noopener noreferrer">book-hall.ru</a> / Татьяна Андрианова</p>

Александр Цирульников. Фото © book-hall.ru / Татьяна Андрианова

Известный нижегородский журналист и писатель, бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Цирульникова. Он отметил, что работы журналиста были интересны широкому кругу людей, находили отклик у зрителей, читателей, слушателей. Также Никитин добавил, что Цирульников очень любил Нижегородскую область.

"Его можно было назвать живой летописью региона. Он оставил после себя очень богатое творческое наследие", — подчеркнул губернатор региона.

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Цирульников несколько десятилетий работал на горьковском-нижегородском телевидении. Он являлся заслуженным работником культуры РФ, членом Союза журналистов СССР и РФ, членом Союза писателей РФ, а также почётным гражданином Нижегородской области.

Ранее Лайф писал, что самый титулованный советский самбист, трёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион СССР Александр Пушница умер на 74-м году жизни. Печальную новость сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Иван Косицын

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