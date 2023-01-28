Ушёл из жизни бывший корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников
Александр Цирульников. Фото © book-hall.ru / Татьяна Андрианова
Известный нижегородский журналист и писатель, бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.
Глава региона Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Цирульникова. Он отметил, что работы журналиста были интересны широкому кругу людей, находили отклик у зрителей, читателей, слушателей. Также Никитин добавил, что Цирульников очень любил Нижегородскую область.
"Его можно было назвать живой летописью региона. Он оставил после себя очень богатое творческое наследие", — подчеркнул губернатор региона.
Цирульников несколько десятилетий работал на горьковском-нижегородском телевидении. Он являлся заслуженным работником культуры РФ, членом Союза журналистов СССР и РФ, членом Союза писателей РФ, а также почётным гражданином Нижегородской области.
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