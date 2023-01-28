Британия испугалась захвата танка Challenger россиянами и раскрытия секретов его брони
The Sun: В Британии боятся, что танки Challenger 2 попадут в руки российских военных
Вооружённые силы Великобритании разрабатывают планы на случай угрозы попадания танков Challenger 2 в руки российских военных на Украине. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству Соединённого Королевства.
Как указал собеседник издания, Лондон боится, что российские специалисты получат доступ к образцам композитной брони британского производства, которая используется в конструкции Challenger 2 и точный состав которой остаётся секретным. В МО боятся, что ВС РФ будут "стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2", чтобы дать возможность экспертам детально его изучить. В связи с этим британское военное руководство обсуждает с украинскими коллегами процедуру эвакуации переданной Лондоном техники с поля боя в критических ситуациях.
"Самый худший вариант — уничтожение танка, когда линия фронта обрушивается и дружественные войска отступают. [Поэтому] первый шаг — обучить планировщиков операций работать с ними, гарантируя, что Challenger не будут использовать в сценариях, которые предполагают реальную возможность обрушения фронта. Шаг второй — сделать так, чтобы на тактическом уровне украинцы умели эвакуировать танки, находясь под огнём", — сказал собеседник издания.
По данным британской газеты, рассматриваются также запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных боевых машин.
Напомним, в середине января власти Великобритании объявили о том, что передадут Киеву 14 танков Challenger. Боевые машины планируется отправить на Украину до конца марта. А полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал, что все зарубежные танки, которые западные партнёры вознамерились передать Киеву, объединяет общее слабое место — хлипкая броня в задней части корпуса машины. Он уточнил, что речь идёт о немецких машинах Leopard, британских Challenger и американских Abrams.
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