Украинец откусил женщине часть уха и угнал её машину в Польше
В Польше задержали 35-летнего украинца, который откусил женщине часть уха и угнал её машину
В Польше правоохранительные органы задержали 35-летнего украинца, который откусил женщине часть уха и угнал её машину. По информации газеты Epoznan.pl, инцидент произошёл в городе Дембица.
Мужчина повредил пять автомобилей, а затем напал на женщину-водителя "ситроена", которая хотела пропустить его при переходе дороги. Злоумышленник открыл дверь машины, сел внутрь и откусил автоледи часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал автомобиль.
Но украинец не смог далеко уехать: он въехал в дорожный знак, вышел из автомобиля и попытался убежать. Полицейские быстро выследили его и задержали. Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением из-за своего неадекватного поведения.
Ранее Лайф писал, что в Ровенской области мужчина с косой напал на раздававших повестки сотрудников военкомата. Разъярённого украинца удалось остановить только после того, как военные произвели несколько выстрелов в воздух. Повестка была адресована брату напавшего. Таким образом он хотел защитить его от мобилизации.
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