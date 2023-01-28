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28 января, 18:21
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Украинец откусил женщине часть уха и угнал её машину в Польше

В Польше задержали 35-летнего украинца, который откусил женщине часть уха и угнал её машину

В Польше правоохранительные органы задержали 35-летнего украинца, который откусил женщине часть уха и угнал её машину. По информации газеты Epoznan.pl, инцидент произошёл в городе Дембица.

Мужчина повредил пять автомобилей, а затем напал на женщину-водителя "ситроена", которая хотела пропустить его при переходе дороги. Злоумышленник открыл дверь машины, сел внутрь и откусил автоледи часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал автомобиль.

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Но украинец не смог далеко уехать: он въехал в дорожный знак, вышел из автомобиля и попытался убежать. Полицейские быстро выследили его и задержали. Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением из-за своего неадекватного поведения.

Ранее Лайф писал, что в Ровенской области мужчина с косой напал на раздававших повестки сотрудников военкомата. Разъярённого украинца удалось остановить только после того, как военные произвели несколько выстрелов в воздух. Повестка была адресована брату напавшего. Таким образом он хотел защитить его от мобилизации.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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