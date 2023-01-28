Украинец откусил женщине часть уха и угнал её машину в Польше

В Польше правоохранительные органы задержали 35-летнего украинца, который откусил женщине часть уха и угнал её машину. По информации газеты Epoznan.pl, инцидент произошёл в городе Дембица.

Мужчина повредил пять автомобилей, а затем напал на женщину-водителя "ситроена", которая хотела пропустить его при переходе дороги. Злоумышленник открыл дверь машины, сел внутрь и откусил автоледи часть уха. После этого он вытолкнул пострадавшую с водительского сиденья и угнал автомобиль.

Но украинец не смог далеко уехать: он въехал в дорожный знак, вышел из автомобиля и попытался убежать. Полицейские быстро выследили его и задержали. Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением из-за своего неадекватного поведения.