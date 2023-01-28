Вложила в лицо миллион: Какие операции помогли актрисе Екатерине Климовой помолодеть на 15 лет

Российская актриса Екатерина Климова появилась на красной дорожке кинонаграды "Золотой орёл" в новом имидже — звезда теперь выглядит моложе как минимум на 15 лет. Косметологи в беседе с kp.ru уже заметили, что актрисе понадобилась целая серия процедур, не исключая и пластику.

По мнению бьюти-эксперта Ирины Ковалевич, скорее всего, Климова сделала себе блефаропластику нижних век (160 тысяч рублей за процедуру). Также актриса, по всей вероятности, согласилась на ряд "инъекций красоты" от морщинок и немного увеличила губы.

"Думаю, на новый стиль Екатерина потратила около миллиона рублей", — резюмировала косметолог.

Сама же звезда ранее утверждала, что не приемлет, когда молодая 30-летняя женщина ходит с сединой. По её словам, если у девушки совсем нет возможности пойти в салон, всегда можно купить краску и самостоятельно освежить внешний вид.