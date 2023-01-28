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28 января, 17:38

Дженнифер Лопес чуть не погибла в Доминикане

Дженнифер Лопес призналась, что чуть не погибла на съёмках фильма "Моя пиратская свадьба"

<p>Дженнифер Лопес и Джош Дюамель. Фото © Getty Image / Albert L. Ortega</p>

Дженнифер Лопес и Джош Дюамель. Фото © Getty Image / Albert L. Ortega

Американская актриса Дженнифер Лопес заявила, что осталась довольна работой с Джошем Дюамелем в Доминикане над фильмом "Моя пиратская свадьба". Но во время съёмок приключился инцидент, из-за которого звезда запросто могла попрощаться с жизнью.

"У нас с Джошем всё получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы", цитирует Лопес Daily Mail.

Актриса уточнила, что подол её платья попал под колёса и её чуть не утащило вниз. К счастью, Дюамель вовремя пришёл на помощь. Джей Ло призналась, что это "было чертовски страшно".

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Матвей Константинов

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