Дженнифер Лопес чуть не погибла в Доминикане

Американская актриса Дженнифер Лопес заявила, что осталась довольна работой с Джошем Дюамелем в Доминикане над фильмом "Моя пиратская свадьба". Но во время съёмок приключился инцидент, из-за которого звезда запросто могла попрощаться с жизнью.

"У нас с Джошем всё получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы", — цитирует Лопес Daily Mail.

Актриса уточнила, что подол её платья попал под колёса и её чуть не утащило вниз. К счастью, Дюамель вовремя пришёл на помощь. Джей Ло призналась, что это "было чертовски страшно".