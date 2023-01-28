В Думе призвали увеличить "болезненность" ударов на Украине после трагедии в Новоайдаре

"Болезненность" ударов России в ответ на обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины нужно увеличить, а уничтожение лиц, отдающих нацистам приказы, спецслужбы РФ должны поставить в приоритет. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя трагедию в Новоайдаре ЛНР, где в результате атаки ВСУ погибло 14 человек.

"Ответ один, и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена", — заявил депутат в интервью РИА "Новости".