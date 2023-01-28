В Думе призвали увеличить "болезненность" ударов на Украине после трагедии в Новоайдаре
Депутат Морозов призвал ответить на обстрел больницы в Новоайдаре "болезненными" ударами
"Болезненность" ударов России в ответ на обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины нужно увеличить, а уничтожение лиц, отдающих нацистам приказы, спецслужбы РФ должны поставить в приоритет. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя трагедию в Новоайдаре ЛНР, где в результате атаки ВСУ погибло 14 человек.
"Ответ один, и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена", — заявил депутат в интервью РИА "Новости".
Морозов также подчеркнул, что уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы, что касается и высшего политического руководства Украины, должно стать основной задачей наших спецслужб и высокоточных ударов.
Как уже писал Лайф, сегодня по зданию районной больницы в Новоайдаре ЛНР украинской стороной было выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS. По данным Минобороны РФ, в результате атаки 14 человек погибли, ещё 24 получили ранения разной степени тяжести. Российское военное ведомство пообещало наказать всех причастных к гибели мирных жителей.
t.me / Марочко Live