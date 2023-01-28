Неуловимый стрелок держит в страхе жителей микрорайона в Челябинске

В Челябинске неизвестный обстреливает окна жилых многоэтажек, теперь жильцы боятся за себя и своих детей, пишет SHOT. Полиция разыскивает стрелка.

В Челябинске злоумышленник обстреливает окна домов. Видео © t.me / SHOT

"Приехала с работы, увидела это отверстие, сфотографировала. Муж был в командировке, я ему отправила. Он говорит: "Вызывай полицию, потому что это отверстие от пули", — рассказала хозяйка одной из квартир Анна Худякова.

Теперь её семье придётся заменить в комнатах три оконных стекла, что обойдётся, по её словам, как минимум в 20 тысяч рублей. На кадрах видно, что одно из простреленных окон находится в комнате ребёнка. Женщина призналась, что теперь переживает за сына: мальчик расплакался во время одного из попаданий в стекло. Ещё четыре квартиры также пострадали из-за чьих-то опасных шалостей.

"Я услышала ночью какой-то негромкий звук, но я не могла предположить, что это звук от выстрела", — поделилась Елена Ермакова и показала следы от пули в своём стекле.

По словам очевидцев, до этого неизвестный обстреливал машины, теперь взялся за окна квартир, расположенных даже на последних этажах. Полиция начала поиски злоумышленника.