Арестович резко осудил запрет русского языка в одном из старейших вузов Украины

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает запрет русского языка в стенах одного из старейших высших учебных заведений страны — Киево-Могилянской академии — нарушением конституции Незалежной и законов Евросоюза.

"Я, в принципе, ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно статью 10, и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся. Про этику я уже умолчу, пожалуй, эта университетская дисциплина Могилянку [Киево-Могилянскую академию] не заинтересовала", — написал он в телеграм-канале.

Арестович также задал риторический вопрос, почему тогда в Могилянке не ввели запрет на использование бурятского языка.