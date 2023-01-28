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28 января, 16:54
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Арестович резко осудил запрет русского языка в одном из старейших вузов Украины

Арестович считает запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушением конституции

<p>Обложка © <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает запрет русского языка в стенах одного из старейших высших учебных заведений страны — Киево-Могилянской академии — нарушением конституции Незалежной и законов Евросоюза.

"Я, в принципе, ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно статью 10, и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся. Про этику я уже умолчу, пожалуй, эта университетская дисциплина Могилянку [Киево-Могилянскую академию] не заинтересовала", — написал он в телеграм-канале.

Арестович также задал риторический вопрос, почему тогда в Могилянке не ввели запрет на использование бурятского языка.

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Напомним, руководство Киево-Могилянской академии, основанной в 1615 году, запретило употребление русского языка не только на занятиях. Студентам и преподавателям не разрешается говорить на нём во время личного общения в стенах учреждения.

Андрей Бражников

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