Нейробиологи открыли способность леводопы снимать воспаление в мозге при депрессии

Учёные из Университета Эмори нашли способность уже существующего препарата предотвращать последствия воспаления в мозге при депрессии. Оно влияет на систему вознаграждения и усиливает ангедонию, выражающуюся в снижении мотивации, а также нежелании и неспособности испытывать удовольствие.

В ходе исследования, опубликованного в Molecular Psychiatry, учёные взяли 40 пациентов с депрессией. Некоторые из них имели высокие уровни С-реактивного белка — маркера сильного воспаления. Половина испытуемых получила плацебо, а другой дали леводопу — препарат, повышающий уровень дофамина и применяющийся при терапии болезни Паркинсона.

Результаты показали, что леводопа снижает эффекты воспаления на функциональную связность мозга. Считается, что исследование поспособствует созданию недорогого скрининга для пациентов с депрессией, которым необходим приём леводопы и антидепрессантов.