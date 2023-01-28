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28 января, 17:03

Нейробиологи открыли способность леводопы снимать воспаление в мозге при депрессии

Учёные из Университета Эмори нашли способность уже существующего препарата предотвращать последствия воспаления в мозге при депрессии. Оно влияет на систему вознаграждения и усиливает ангедонию, выражающуюся в снижении мотивации, а также нежелании и неспособности испытывать удовольствие.

В ходе исследования, опубликованного в Molecular Psychiatry, учёные взяли 40 пациентов с депрессией. Некоторые из них имели высокие уровни С-реактивного белка — маркера сильного воспаления. Половина испытуемых получила плацебо, а другой дали леводопу — препарат, повышающий уровень дофамина и применяющийся при терапии болезни Паркинсона.

Результаты показали, что леводопа снижает эффекты воспаления на функциональную связность мозга. Считается, что исследование поспособствует созданию недорогого скрининга для пациентов с депрессией, которым необходим приём леводопы и антидепрессантов.

Назван способ снизить риск развития деменции у женщин

Назван способ снизить риск развития деменции у женщин

Лайф рассказывал об открытии нейробиологов из Университета Альберты. Они выяснили, что наличие двух влияющих на развитие болезни Альцгеймера факторов сильнее сказывается на мужчинах, а не женщинах. Ранее считалось, что именно прекрасный пол более подвержен этому недугу.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Константинов
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