Случайный рентген мальчика из Москвы вскрыл ужасающие следы насилия: переломы, ожоги, нагноение языка

В Москве семилетнему мальчику врачи ампутировали восемь пальцев на руках, виной тому стал отчим, который из личной неприязни к пасынку систематически наносил ему телесные повреждения. По информации источника Лайфа, в произошедшем ребёнок признался не сразу, потому что мать просила его ничего не говорить.

Вскрылась ужасная ситуация случайно. Мать привела ребёнка в больницу, потому что у него болели руки после того, как он "лепил снеговика без перчаток". Оказалось, что у мальчика необратимое обморожение пальцев. Но это не всё. Врачи заметили у него странные шрамы и решили сделать рентген. Снимок и вскрыл жутчайшие следы пыток — неправильно сросшиеся кости, травма мошонки, ожоги и даже травма языка. Всё это разных сроков давности. Сам ребёнок покрывал обидчика и рассказывал небылицы о том, что на него напали семеро, побили и окунули в снег.

Позже, когда за ребёнком начала ухаживать няня, он доверился ей и подтвердил подозрения правоохранителей. Ребёнок рассказал, что его часто избивал отчим. А кисти у него обморожены в результате очередной пытки — мужчина вытащил пасынка на улицу, заставил засунуть руки в сугроб и удерживал несколько часов.

Кроме того, отчим прижигал нелюбимому пасынку разные части тела раскалённым ножом, зажимал плоскогубцами ему язык, когда тот не хотел есть. Мужчина был задержан, действиям матери также дадут правовую оценку. Ребёнок проговорился, что отчим издевался и над женой. Сейчас врачи лечат травмы мальчика, включая гнойную рану на языке. Ему предстоит и работа с психологом.

Задержание жителя Москвы за истязание пасынка. Видео © ГСУ СК России по городу Москве

"Зюзинским районным судом <...> удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому в истязании ребёнка на юго-западе Москвы меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — подтвердили в СК РФ по Москве сведения об аресте мужчины.