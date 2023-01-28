США отправят посланника в ОАЭ, Оман и Турцию с ультиматумом по России

Замминистра финансов США Брайан Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку, отправится на следующей неделе в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Турцию с одной целью — предупредить о последствиях ведения бизнеса с Россией в обход санкций. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американского Минфина.

Посланцу поручено везде обсудить усилия министерства для противостояния попыткам Москвы обойти международные рестрикции и меры экспортного контроля. Он также намерен сообщить коллегам о наказании за ведение бизнеса с организациями, находящимися под санкциями.

"В ОАЭ и Турции Нельсон встретится с коллегами из правительств, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов, чтобы донести до них, что Минфин будет продолжать активно следить за выполнением своих санкций, а лица и институты, которые ведут деятельность в юрисдикциях, строго не соблюдающих эти правила, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам G7", — сказано в документе.