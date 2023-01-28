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28 января, 18:00

США отправят посланника в ОАЭ, Оман и Турцию с ультиматумом по России

Замглавы Минфина США Нельсон обсудит в Турции и ОАЭ последствия обхода санкций против РФ

Замминистра финансов США Брайан Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку, отправится на следующей неделе в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Турцию с одной целью — предупредить о последствиях ведения бизнеса с Россией в обход санкций. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американского Минфина.

Посланцу поручено везде обсудить усилия министерства для противостояния попыткам Москвы обойти международные рестрикции и меры экспортного контроля. Он также намерен сообщить коллегам о наказании за ведение бизнеса с организациями, находящимися под санкциями.

"В ОАЭ и Турции Нельсон встретится с коллегами из правительств, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов, чтобы донести до них, что Минфин будет продолжать активно следить за выполнением своих санкций, а лица и институты, которые ведут деятельность в юрисдикциях, строго не соблюдающих эти правила, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам G7", сказано в документе.

В ходе поездки американский чиновник рассчитывает поднять тему "дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, риски, которые несут незаконные финансовые операции с точки зрения подрыва экономического роста, а также иностранные инвестиции".

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А ранее Евросоюз продлил действие введённых против России из-за ситуации на Украине санкций на полгода — до 31 июля 2023 года.

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ТАСС / Rod Lamkey / CNP / ZUMA

Андрей Бражников

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