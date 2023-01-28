Полиция Гааги устроила массовые задержания на митинге экоактивистов

Полиция Гааги провела массовые задержания в ходе субботней акции против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как газ, нефть и уголь. По данным NOS, речь идёт не менее чем о 200 активистах, а всего на улицы вышли тысячи людей.

Разгон полицией демонстрации в Гааге. Видео © Twitter / Dewi Zloch / Jack / Jack

Причиной задержаний стало поведение протестующих, которые, несмотря на просьбы властей, перекрыли одну из основных трасс города. Как утверждает Extinction Rebellion, всего блюстители закона увезли в участки около 500 человек. На данный момент дорога свободна, экстренные службы снимают со столбов не желающих подчиняться демонстрантов.