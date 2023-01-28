"Многие без знаков различия": ВСУ накалили обстановку у белорусской границы, перебросив 17 тысяч военных

Обстановка на границе с Украиной остаётся напряжённой, охрана ведётся в усиленном режиме. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Обстановка напряжённая, мы не знаем, чего ожидать завтра", — заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1".

По словам Лаппо, ВСУ сконцентрировали у рубежей республики около 17 тысяч военных, включая неизвестные формирования. Он подчеркнул, что сейчас со стороны Украины на границе находятся не специалисты и многим оружием владеют "люди без знаков различия". В связи с этим белорусская сторона увеличила наряды пограничников.

Также глава погранкомитета сообщил, что с начала СВО в Белоруссию со стороны Украины прибыло около 80 тысяч человек. При этом украинские пограничники стараются удержать своих граждан, не пуская их в КПП на границе с соседней республикой.