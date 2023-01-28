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28 января, 18:19
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"Многие без знаков различия": ВСУ накалили обстановку у белорусской границы, перебросив 17 тысяч военных

Погранкомитет Белоруссии заявил о напряжённой ситуации на границе с Украиной

Обстановка на границе с Украиной остаётся напряжённой, охрана ведётся в усиленном режиме. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Обстановка напряжённая, мы не знаем, чего ожидать завтра", — заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1".

По словам Лаппо, ВСУ сконцентрировали у рубежей республики около 17 тысяч военных, включая неизвестные формирования. Он подчеркнул, что сейчас со стороны Украины на границе находятся не специалисты и многим оружием владеют "люди без знаков различия". В связи с этим белорусская сторона увеличила наряды пограничников.

Также глава погранкомитета сообщил, что с начала СВО в Белоруссию со стороны Украины прибыло около 80 тысяч человек. При этом украинские пограничники стараются удержать своих граждан, не пуская их в КПП на границе с соседней республикой.

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Ранее ВС Белоруссии отметили готовность прикрыть операционные направления у границы с Украиной. Бойцам была поставлена задача по усилению Пограничных войск на земле.

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ТАСС / AP / Oleksandr Ratushniak

Ирина Фальке

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