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28 января, 18:29

Москвичей предупредили о тумане и гололёде

Жителей Москвы предупредили о тумане с видимостью 200–700 метров и гололёде

Следующие 12 часов в Москве ожидаются туман с плохой видимостью и гололёд, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"Дорогие москвичи! В период с 20 часов 28 января до 9 часов 29 января в Москве местами ожидаются туман с видимостью 200–700 метров, гололёд, на дорогах возможна гололедица", говорится в сообщении ведомства.

Автолюбителям настоятельно рекомендовали не превышать скорость, избегать внезапных манёвров и выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой. В ведомстве напомнили, что в такую погоду возрастают количество пробок на дорогах и аварийность. По возможности жителей столицы призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

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Лайф рассказывал о "визитной карточке" нынешней московской зимы. По словам метеоролога Леонида Старкова, в эту зиму в столице особенно остро встала проблема гололёда. Причина проста — частые оттепели.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Константинов

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