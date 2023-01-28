Москвичей предупредили о тумане и гололёде

Следующие 12 часов в Москве ожидаются туман с плохой видимостью и гололёд, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"Дорогие москвичи! В период с 20 часов 28 января до 9 часов 29 января в Москве местами ожидаются туман с видимостью 200–700 метров, гололёд, на дорогах возможна гололедица", — говорится в сообщении ведомства.

Автолюбителям настоятельно рекомендовали не превышать скорость, избегать внезапных манёвров и выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой. В ведомстве напомнили, что в такую погоду возрастают количество пробок на дорогах и аварийность. По возможности жителей столицы призвали отказаться от поездок на личном транспорте.