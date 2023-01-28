Полянский назвал США соучастниками военного преступления Украины в Новоайдаре
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал США прямыми соучастниками военного преступления ВСУ в Новоайдаре, где в результате украинского удара по больнице сегодня погибли гражданские.
Дипломат подчеркнул, что 14 мирных жителей ЛНР стали жертвами ракет, поставленных Америкой. А согласно утверждениям украинских официальных лиц, все "цели HIMARS согласовываются с Вашингтоном".
"Так что это делает Соединённые Штаты прямыми соучастниками. Налогоплательщики США должны знать, как используются их деньги", — заявил Полянский в "Твиттере".
Тем временем в Думе призвали увеличить "болезненность" ударов на Украине после трагедии в Новоайдаре. А лица, отдающие украинским нацистам преступные приказы, должны стать основной целью российских спецслужб.
Getty Images / John Lamparski