Шольц заявил, что в новой реальности ФРГ больше не сотрудничает с Россией

Германия быстро адаптировалась к новой реальности без сотрудничества с Россией и перестала зависеть от её энергоресурсов. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданиям La Nación (Аргентина), El Mercurio (Чили) и O Globo (Бразилия) в преддверии визитов в эти страны.

"Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией. За несколько месяцев мы изменили систему энергоснабжения в Германии и сделали себя независимыми от газа, нефти или угля из РФ", — сказал он и добавил, что власти работают над уменьшением односторонней зависимости немецкой экономики.