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28 января, 19:15

Шольц заявил, что в новой реальности ФРГ больше не сотрудничает с Россией

Шольц считает, что Германия быстро стала независимой от российских энергоресурсов

Германия быстро адаптировалась к новой реальности без сотрудничества с Россией и перестала зависеть от её энергоресурсов. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданиям La Nación (Аргентина), El Mercurio (Чили) и O Globo (Бразилия) в преддверии визитов в эти страны.

"Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией. За несколько месяцев мы изменили систему энергоснабжения в Германии и сделали себя независимыми от газа, нефти или угля из РФ", сказал он и добавил, что власти работают над уменьшением односторонней зависимости немецкой экономики.

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А ранее Олаф Шольц заявил, что не допустит приближения конфликта на Украине к немцам. По словам канцлера, он намерен и дальше "предотвращать эскалацию, поскольку войны между Россией и НАТО быть не должно".

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ТАСС / Michael Kappeler / DPA

Матвей Константинов

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