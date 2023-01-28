"Это крик души. Это шок": Shaman покорил сердца россиян монашеским постригом в "Исповеди"
Новый клип певца Shaman "Исповедь" за сутки набрал на YouTube почти 2 млн просмотров
Клип популярного российского исполнителя Shaman на песню "Исповедь", где он принял монашеский постриг, за сутки посмотрели на платформе YouTube около 2 миллионов раз. Новый трек Ярослава Дронова покорил сердца миллионов и пробился в топ трендов.
Поклонники не устают благодарить певца за творчество и восхищаться им. Чаще всего Shaman получает комментарии от фанатов о том, как они гордятся успехом музыканта, а его песни вдохновляют и заставляют задуматься.
"Спасибо за песню. В очередной раз убеждаюсь, что Шаман — это лучшее, что должно быть сегодня на сцене, в телевизоре, везде. Это лекарство для десятилетиями убиваемой, но не убитой русской души. Ты наше достояние. Наш голос", — призналась в комментариях под видео поклонница.
"Это не песня, это крик его души. У меня нет слов... Это шок... Люблю и обожаю", — написала другая подписчица.
Напомним, российский артист и любимец миллионов Shaman в своём новом клипе на песню "Исповедь" кардинально поменял имидж, чем не на шутку удивил поклонников. Прямо в ролике он распрощался с дредами, которые долгое время были его отличительной особенностью. По словам певца, причиной смены имиджа стало желание перемен.