"Это крик души. Это шок": Shaman покорил сердца россиян монашеским постригом в "Исповеди"

Клип популярного российского исполнителя Shaman на песню "Исповедь", где он принял монашеский постриг, за сутки посмотрели на платформе YouTube около 2 миллионов раз. Новый трек Ярослава Дронова покорил сердца миллионов и пробился в топ трендов.

Поклонники не устают благодарить певца за творчество и восхищаться им. Чаще всего Shaman получает комментарии от фанатов о том, как они гордятся успехом музыканта, а его песни вдохновляют и заставляют задуматься.

"Спасибо за песню. В очередной раз убеждаюсь, что Шаман — это лучшее, что должно быть сегодня на сцене, в телевизоре, везде. Это лекарство для десятилетиями убиваемой, но не убитой русской души. Ты наше достояние. Наш голос", — призналась в комментариях под видео поклонница.