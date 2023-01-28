Тренер "Аль-Насра" уверен, что Роналду не станет завершать карьеру в Саудовской Аравии

Главный тренер футбольного клуба "Аль-Наср" Руди Гарсия заявил, что Криштиану Роналду в скором времени вернётся в Европу и не станет завершать карьеру в Саудовской Аравии. Стоит отметить, что португальский нападающий присоединился к нынешнему клубу лишь в начале января.