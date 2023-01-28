Тренер "Аль-Насра" уверен, что Роналду не станет завершать карьеру в Саудовской Аравии
Главный тренер "Аль-Насра" Гарсия заявил, что Роналду ещё вернётся в Европу
Главный тренер футбольного клуба "Аль-Наср" Руди Гарсия заявил, что Криштиану Роналду в скором времени вернётся в Европу и не станет завершать карьеру в Саудовской Аравии. Стоит отметить, что португальский нападающий присоединился к нынешнему клубу лишь в начале января.
"Роналду — качественное усиление нашего состава, он создаст проблемы защитникам наших соперников. Это один из лучших форвардов в мире. Не думаю, что он завершит карьеру в "Аль-Насре". Роналду вернётся в Европу", — приводит слова Гарсии TalkSport.
Напомним, Роналду стал игроком ФК "Аль-Наср" в начале января. Первым его матчем в клубе была товарищеская встреча с французским ПСЖ. Португалец уже успел дебютировать и в чемпионате страны, приняв участие в победной игре 14-го тура против ФК "Аль-Иттифак". Футболист отыграл весь матч, но голевыми действиями не отметился.
Twitter / نادي النصر السعودي