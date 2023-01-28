В Китае определили факторы образа жизни, помогающие снизить риск развития деменции

Авторы анализировали данные 29 тысяч людей в возрасте старше 60 лет с нормальной когнитивной функцией в рамках китайского исследования познания и старения. Их разделили на три группы. В первой люди соблюдали три-шесть видов здорового поведения, во второй — два или три, а в третьей — один или вовсе не следовали перечисленным факторам. В результате респонденты из первой и второй групп почти на 90% и почти на 30% имели меньше шансов на развитие деменции или умеренных когнитивных нарушений.