В Китае определили факторы образа жизни, помогающие снизить риск развития деменции
Китайские учёные нашли шесть факторов, снижающих риск деменции и лёгких нарушений памяти
Учёные из Национального центра неврологических расстройств в Пекине провели несколько исследований в течение десяти лет и нашли варианты образа жизни, замедляющие ухудшение памяти. Результаты их работы опубликованы в журнале BMJ.
Оказалось, что на это влияют следующие факторы: правильное питание, систематические физические упражнения, активная социальная жизнь, когнитивные нагрузки и отказ от курения и употребления алкоголя. Их сочетание замедляет скорость ухудшения памяти и сокращает риск развития деменции.
"Сочетание позитивного здорового поведения связано с более медленными темпами снижения памяти у когнитивно нормальных пожилых людей", — сделали вывод китайские исследователи.
Авторы анализировали данные 29 тысяч людей в возрасте старше 60 лет с нормальной когнитивной функцией в рамках китайского исследования познания и старения. Их разделили на три группы. В первой люди соблюдали три-шесть видов здорового поведения, во второй — два или три, а в третьей — один или вовсе не следовали перечисленным факторам. В результате респонденты из первой и второй групп почти на 90% и почти на 30% имели меньше шансов на развитие деменции или умеренных когнитивных нарушений.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные нашли связь между посещением сауны и профилактикой Альцгеймера. Специалисты выявили, что под воздействием температуры выше 39 градусов у человека происходит активация определённых видов белков. Благодаря этому клетки укрепляются и становятся более стрессоустойчивыми.
Новости
Unsplash