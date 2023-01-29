Трамп заявил, что США при Байдене разоряют коррумпированные политики

США при президенте Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на собрании Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир.

"При Байдене наша нация разрушается эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом", — сказал он.

По его словам, никто не знает, с какой целью нынешнее руководство страны это делает. Бывший глава Белого дома уверен, что у руководства Демократической партии находятся "радикальные левые", а Америке сейчас необходим президент, который готов "без раскачки начинать работу" с первого дня.