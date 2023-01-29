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28 января, 23:13

Трамп заявил, что США при Байдене разоряют коррумпированные политики

США при президенте Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на собрании Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир.

"При Байдене наша нация разрушается эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом", — сказал он.

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По его словам, никто не знает, с какой целью нынешнее руководство страны это делает. Бывший глава Белого дома уверен, что у руководства Демократической партии находятся "радикальные левые", а Америке сейчас необходим президент, который готов "без раскачки начинать работу" с первого дня.

А ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявлял, что передача танков Незалежной может спровоцировать начало ядерной войны, а потому боевые действия, по его мнению, необходимо как можно скорее завершить.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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