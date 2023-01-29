Проломивший череп мужу Пелоси Дэвид Депейп извинился за "недоделанную работу"

Избивший мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси Пола 42-летний Дэвид Депейп сделал весьма странное заявление. В день, когда полицейские обнародовали видео его нападения на мужчину, он позвонил из тюрьмы в студию телеканала KTVU и заявил, "что ему стоило бы быть более подготовленным".

Звонок был очень неожиданным, как и последующее после него признание. Корреспондентам канала он заявил, что в день нападения на Пола Пелоси он "напортачил", и извинился за "недоделанную работу".

"Я напортачил. Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, мне следовало подготовиться получше", — заявил преступник.

Вместе с тем он признался, что напал на Пола Пелоси, так как "личные свободы людей находятся под угрозой". По этой причине он нанёс чете Пелоси визит, чтобы поговорить "об их плохом поведении по душам".