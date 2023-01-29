Проломивший череп мужу Пелоси Дэвид Депейп извинился за "недоделанную работу"
KTVU: Напавший с молотком на мужа Пелоси заявил, что должен был подготовиться к покушению лучше
Избивший мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси Пола 42-летний Дэвид Депейп сделал весьма странное заявление. В день, когда полицейские обнародовали видео его нападения на мужчину, он позвонил из тюрьмы в студию телеканала KTVU и заявил, "что ему стоило бы быть более подготовленным".
Звонок был очень неожиданным, как и последующее после него признание. Корреспондентам канала он заявил, что в день нападения на Пола Пелоси он "напортачил", и извинился за "недоделанную работу".
"Я напортачил. Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, мне следовало подготовиться получше", — заявил преступник.
Вместе с тем он признался, что напал на Пола Пелоси, так как "личные свободы людей находятся под угрозой". По этой причине он нанёс чете Пелоси визит, чтобы поговорить "об их плохом поведении по душам".
Напомним, 28 октября неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа. Напавшего там же и задержали, ему вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений. Сам Пол Пелоси перенёс операцию. Медики работали над трещиной в его черепной коробке, а также лечили травмы рук.
Недавно полиция США обнародовала видео жестокого избиения молотком мужа конгрессвумен Нэнси Пелоси Пола. На кадрах видно, что полицейский подходит к жилищу и стучит в дверь. Открыл её хозяин дома, который вместе со злоумышленником держался за молоток. Правоохранители задали вопрос: "Что здесь происходит?" — и приказали преступнику бросить молоток. Однако просьбу полицейских он выполнять не собирался и вместо этого начал избивать Пола Пелоси.
Twitter / Capitol Police