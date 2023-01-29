Южнокорейский солдат по ошибке выстрелил возле границы с КНДР
Yonhap: Южнокорейский солдат случайно открыл стрельбу возле границы с КНДР
Южнокорейский солдат открыл стрельбу из пулемёта у границы с Северной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, военнослужащий вчера вечером по ошибке выстрелил во время тренировки. Всё произошло вдоль межкорейской границы в восточной провинции Канвондо, было выпущено четыре снаряда.
"Все пули попали в южную часть военной демаркационной линии, о повреждениях не сообщалось. Стрельбы на учениях не планировались", — говорится в сообщении агентства.
Сеул уже проинформировал Пхеньян о том, что стрельба не была преднамеренной, и усилил состояние готовности к чрезвычайным ситуациям. При этом в КНДР на инцидент никак не отреагировали.
Ранее Лайф рассказывал, что дрон проник в бесполётную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле. Всё произошло ещё в конце декабря минувшего года. Тогда же пять северокорейских беспилотников вторглись в воздушное пространство соседней страны.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon