Южнокорейский солдат по ошибке выстрелил возле границы с КНДР

Южнокорейский солдат открыл стрельбу из пулемёта у границы с Северной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, военнослужащий вчера вечером по ошибке выстрелил во время тренировки. Всё произошло вдоль межкорейской границы в восточной провинции Канвондо, было выпущено четыре снаряда.

"Все пули попали в южную часть военной демаркационной линии, о повреждениях не сообщалось. Стрельбы на учениях не планировались", — говорится в сообщении агентства.

Сеул уже проинформировал Пхеньян о том, что стрельба не была преднамеренной, и усилил состояние готовности к чрезвычайным ситуациям. При этом в КНДР на инцидент никак не отреагировали.