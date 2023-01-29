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29 января, 05:33

Южнокорейский солдат по ошибке выстрелил возле границы с КНДР

Yonhap: Южнокорейский солдат случайно открыл стрельбу возле границы с КНДР

Южнокорейский солдат открыл стрельбу из пулемёта у границы с Северной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, военнослужащий вчера вечером по ошибке выстрелил во время тренировки. Всё произошло вдоль межкорейской границы в восточной провинции Канвондо, было выпущено четыре снаряда.

"Все пули попали в южную часть военной демаркационной линии, о повреждениях не сообщалось. Стрельбы на учениях не планировались", — говорится в сообщении агентства.

Сеул уже проинформировал Пхеньян о том, что стрельба не была преднамеренной, и усилил состояние готовности к чрезвычайным ситуациям. При этом в КНДР на инцидент никак не отреагировали.

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ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Николь Вербер

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