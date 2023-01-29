"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 января, 05:06

МИД: Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу около Южных Курил

Россия уведомила Японию об отказе в межправительственных консультациях по промыслу морских ресурсов около Южных Курил на фоне санкций Токио в отношении Москвы. Об этом сообщили в МИД России.

Отношения двух стран "стали стремительно деградировать", а при нынешнем премьере Фумио Кисиде Япония предприняла в отношении России недружественные шаги "в нарушение всех норм и правил международного права", указали во внешнедипломатическом ведомстве. По мнению МИД, Токио порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы Запада.

Япония собралась добиваться переговоров с Россией по рыболовству у Курил

Япония собралась добиваться переговоров с Россией по рыболовству у Курил

"В условиях предпринятых Правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договорённости", приводит заявление российского ведомства РИА "Новости".

Дипломаты подчеркнули, что "категорически не приемлют" какие-либо протесты Японии по данному решению. Для возвращения к нормальному диалогу Токио должно показать стремление к выправлению двусторонних отношений.

А ранее в Японии раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского по поводу Курил. Член Палаты советников и лидер парламентской партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки заявил, что Киев оказал Токио медвежью услугу, признав Южные Курилы "оккупированной" территорией.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Красноухов

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров