МИД: Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу около Южных Курил

Россия уведомила Японию об отказе в межправительственных консультациях по промыслу морских ресурсов около Южных Курил на фоне санкций Токио в отношении Москвы. Об этом сообщили в МИД России.

Отношения двух стран "стали стремительно деградировать", а при нынешнем премьере Фумио Кисиде Япония предприняла в отношении России недружественные шаги "в нарушение всех норм и правил международного права", указали во внешнедипломатическом ведомстве. По мнению МИД, Токио порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы Запада.

"В условиях предпринятых Правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договорённости", — приводит заявление российского ведомства РИА "Новости".

Дипломаты подчеркнули, что "категорически не приемлют" какие-либо протесты Японии по данному решению. Для возвращения к нормальному диалогу Токио должно показать стремление к выправлению двусторонних отношений.