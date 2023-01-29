В Иране США и НАТО предрекли катастрофический сценарий из-за Украины

США и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию на Украине. Об этом заявил иранский портал Press TV.

"Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал "третьей мировой войной", — предрёк автор статьи.

В материале также упоминается опыт США во Вьетнаме и Афганистане. Как указывает портал, Вашингтон легко развязывает региональные конфликты, но потом с трудом выходит из них. При этом Штаты и их союзники по альянсу уже перешли собственные "красные линии" в отношении поставок оружия, обещав Киеву танки.