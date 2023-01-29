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29 января, 03:04

В селе Полтавской области Украины решили демонтировать памятник Пушкину

В селе Беленченковка Миргородского района Полтавской области демонтируют памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом пишет местное издание "Коло ньюс".

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По его данным, решение о сносе принял исполнительный комитет горсовета Гадяча, к которому административно относится село. После демонтажа монумент собираются передать на временное хранение в Гадячский историко-краеведческий музей.

Ранее сообщалось, что в Запорожье демонтировали бюст Пушкина. Лайф также писал о сносе бюста русскому поэту в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР. Событие вызвало гнев украинцев, которые выступили против борьбы с историей.

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Unsplash

Иван Косицын
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