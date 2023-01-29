В селе Полтавской области Украины решили демонтировать памятник Пушкину

В селе Беленченковка Миргородского района Полтавской области демонтируют памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом пишет местное издание "Коло ньюс".

По его данным, решение о сносе принял исполнительный комитет горсовета Гадяча, к которому административно относится село. После демонтажа монумент собираются передать на временное хранение в Гадячский историко-краеведческий музей.