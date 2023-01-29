Гитарист американской группы Television Том Верлен умер в возрасте 73 лет

Гитарист и фронтмен американской группы Television Том Верлен (настоящее имя — Томас Миллер) скончался на 74-м году жизни. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на Джесси Пэрис Смит, дочь коллеги Верлена певицы Патти Смит.

Музыкант умер после непродолжительной болезни. Однако точную причину смерти Смит не назвала. Верлен получил наибольшую известность как фронтмен группы Television, которую он основал в 1973 году.

Гитарист также оказал серьёзное влияние на развитие панк-рока, постпанка и новой волны. Он входит в список 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.