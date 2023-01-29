Власти Израиля приняли ряд мер в ответ на теракты в Иерусалиме
Власти Израиля приняли решения о ряде мер в ответ на недавние теракты в Иерусалиме, включая укрепление безопасности внутри страны. Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
"Военно-политический кабинет принимает решения о ряде ответных мер на недавние теракты, включая новые меры по укреплению поселений", — пишет издание.
Так, власти решили упростить процесс получения разрешений на ношение оружия для большинства граждан и усилить подразделения армии и полиции. Кроме того, дом преступника, устроившего стрельбу в синагоге в Восточном Иерусалиме, будет опечатан и снесён. А вот национальное страхование и другие пособия для семей террористов решено отменить.
Лайф напоминает: за сутки в Восточном Иерусалиме произошло два инцидента со стрельбой, которые полиция квалифицировала как теракты. Так, вечером 27 января в синагоге в еврейском квартале Неве Яаков погибло семь человек. Сотрудникам спецслужб удалось нейтрализовать преступника, в рамках расследования задержано более 40 человек. Ещё один теракт произошёл утром 28 января в Городе Давида, старейшем населённом районе Иерусалима, причём злоумышленником оказался 13-летний мальчик. Подросток устроил стрельбу и ранил двух человек, однако сам получил пулю при задержании и был госпитализирован.
Twitter / משטרת ישראל