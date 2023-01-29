Власти Израиля приняли ряд мер в ответ на теракты в Иерусалиме

Власти Израиля приняли решения о ряде мер в ответ на недавние теракты в Иерусалиме, включая укрепление безопасности внутри страны. Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Так, власти решили упростить процесс получения разрешений на ношение оружия для большинства граждан и усилить подразделения армии и полиции. Кроме того, дом преступника, устроившего стрельбу в синагоге в Восточном Иерусалиме, будет опечатан и снесён. А вот национальное страхование и другие пособия для семей террористов решено отменить.