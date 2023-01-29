СМИ сообщили о крайне плачевном состоянии немецкой армии из-за Украины

Вооружённые силы Германии из-за помощи Украине пребывают в более плачевном состоянии, чем когда-либо. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, страна обеспечена запасами оружия и снарядами только на несколько дней — вместо месяца, рекомендованного в соответствии со стандартами НАТО. Кроме того, в Бундесвере присутствует дефицит медикаментов, в том числе и пластырей.

"Радиотехническому оборудованию, которым пользуются немецкие военные, уже более 40 лет, и оно аналоговое, то есть его сигналы легко перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma в рабочем состоянии только 150", — отмечается в статье.

Издание также напомнило об анонсированных год назад реформах, которые не начались до сих пор.