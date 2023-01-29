СМИ сообщили о крайне плачевном состоянии немецкой армии из-за Украины
The Economist: Немецкая армия испытывает дефицит медикаментов из-за помощи Украине
Вооружённые силы Германии из-за помощи Украине пребывают в более плачевном состоянии, чем когда-либо. Об этом пишет британский журнал The Economist.
По данным издания, страна обеспечена запасами оружия и снарядами только на несколько дней — вместо месяца, рекомендованного в соответствии со стандартами НАТО. Кроме того, в Бундесвере присутствует дефицит медикаментов, в том числе и пластырей.
"Радиотехническому оборудованию, которым пользуются немецкие военные, уже более 40 лет, и оно аналоговое, то есть его сигналы легко перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma в рабочем состоянии только 150", — отмечается в статье.
Издание также напомнило об анонсированных год назад реформах, которые не начались до сих пор.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что не допустит приближения конфликта на Украине к немцам. По словам канцлера, он намерен и дальше "предотвращать эскалацию, поскольку войны между Россией и НАТО быть не должно".